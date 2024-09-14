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Mevlit Kandili'nde Camilerde Coşkulu Programlar Düzenlendi

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve dualar yapıldı. Vatandaşlara çeşitli ikramlar sunuldu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camilerde programlar düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.

Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Namaz kılan vatandaşlara programın ardından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hatay'da Mevlit Kandili münasebetiyle kandil programı düzenlendi. Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara Türkiye Kızılay Derneği yetkilileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan tarihi Ala Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kılınan namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel

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