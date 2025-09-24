Mevlidi Nebi Haftası Kutlamaları Yeşilyurt'ta Gerçekleşti

Yeşilyurt Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural ve İlçe Müftüsü ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz tarafından açılış ve selamlama konuşması yapıldı, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu sinevizyon gösterimi izletildi.

Öğrenciler tarafından şiirler okunup ilahiler söylenen programda günün anlam ve önemine ait konuşmayı Gümüşhane Müftüsü Hayri Erenay yaptı.

Programa Yeşilyurt Müftüsü Murat Darılmaz, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar, Sulusaray Müftüsü Hüseyin Bolat, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.