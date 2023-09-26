Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili Bursa'da coşkuyla kutlandı. Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti ve dualar eşliğinde ibadet etti.

Mevlid Kandili'nde Ulu Cami doldu taştı

Mevlid Kandili'nde Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti

BURSA - Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum günü olan Mevlid Kandili Bursa'da dualar eşliğinde kutlandı.

Bursa'da Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Bursalılar il genelindeki camilere akın ederken, Ulu Cami ise doldu, taştı. Tarihi mabede akın eden vatandaşlar, yatsıdan evvel okunan Mevlid-i Şerifi Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaazlar yapılırken akabinde kılınan yatsı namazından sonra cami imam hatipleri tarafından mevlid-i şerif, ve ilahiler okundu. Her yaştan insanın yoğun ilgi gösterdiği Ulu Camii, en yoğun gecelerinden birini yaşadı.