Haberler

Mevlid-i Nebi Programı Bahşılı'da Gerçekleştirildi

Mevlid-i Nebi Programı Bahşılı'da Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiir ve ilahi dinletileri ile zenginleşen etkinlikte katılımcılara hurma ikram edildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.

Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona eren programda katılımcılara hurma ikram edildi.

Programa Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Vekili Özcan Akdeniz, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi sızdı! Fenerbahçe ara transfer döneminde bomba isimler alacak

Ara transfer döneminde bomba isimler alacak
Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı

Fenerbahçe'den ortalığı yıkacak Jhon Duran kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.