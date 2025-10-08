Mevlid-i Nebi Programı Bahşılı'da Gerçekleştirildi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiir ve ilahi dinletileri ile zenginleşen etkinlikte katılımcılara hurma ikram edildi.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Mevlid-i Nebi programı gerçekleştirildi.
Bahşılı İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiir ve ilahiler okundu, çeşitli etkinlikler yapıldı.
Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona eren programda katılımcılara hurma ikram edildi.
Programa Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Vekili Özcan Akdeniz, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel