Haberler

TDV'nin "Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması"nın sonuçları açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 'Zamansız Rehber: Onun İzinde' temalı Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması'nın birincisi Yunus Emre Kandemir oldu. Ödül töreni 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca "Zamansız Rehber: Onun İzinde" temasıyla düzenlenen, Mevlid-i Nebi Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Hazreti Muhammed'in örnek ahlakını tanıtmak, rehberliğini ve getirdiği değerleri edebiyat yoluyla yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya gönderilen hikayeler, titizlikle ön incelemeden geçirilerek, seçici kurul bünyesindeki yazarlar tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın seçici kurulunda yer alan Naime Erkovan, M. Fatih Kutlubay, Sema Bayar, Veysel Altuntaş ve Fatma Haral Efe, kazanan isimleri belirledi.

Kurulun değerlendirmesi sonucunda yarışmanın birincisi "Sırlı Gecenin Şifresi" adlı eseriyle Yunus Emre Kandemir oldu.

Sevde Süeda Gürlesin "Rehberim Peygamberim" isimli hikayesiyle ikinci, Gülsüm Durna ise "Kalp Eşiği" adlı eseriyle üçüncü seçildi.

Yarışmada ayrıca, Sultan Canıgür'ün "Azat", Sümeyra Duvarcıoğlu'nun "Bir Günahsızın Dilinden", Muhammed Caner Avcılar'ın "Muhammed Kim" ve İbrahim Şaşma'nın "Kum ve Tebessüm" isimli eserleri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül töreni, 15 Aralık Pazartesi saat 15.00'te TDV İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Dereceye giren eser sahiplerine birincilik için 50 bin lira, ikincilik için 35 bin lira, üçüncülük için 20 bin lira, mansiyon için ise kitap seti hediye edilecek.

Yarışmanın sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye "https://tdv.org/tr-TR/ilksay/zamansiz-rehber-onun-izinde/#yarismasonuclari" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.