Mevlid-i Nebi Haftası Ziyareti

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret ederek, bu yılki teması olan 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' hakkında bilgi verdi. Demiryürek, yapılan çalışmalara destek belirtti.

Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin ve beraberindekiler, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Vali Murat Sefa Demiryürek'e ziyaret gerçekleştirdi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftü Tekin, ziyarette yapılacak çalışmalar hakkında Demiryürek'e bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Demiryürek, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ve belirlenen temanın toplum ve özellikle de aile yapısına önemini anımsatarak, çalışmalarda başarı dileklerini iletti.

Müftü Tekin ise Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlendiğini, hafta boyunca kent genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirileceklerini anlattı.

Tekin, hafta temasını taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" kitabını Demiryürek'e takdim etti.

İl Müftü Yardımcıları Zeynep Önen, Uğur Önen ve Dr. Eyyup Aydın da ziyarete eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
