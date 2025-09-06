Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kırşehir'de Kutlandı

Kırşehir İl Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Nazmi Gökbulut Camisi'nde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Çocukların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Mustafa Tekin, camilerin ve cemaatle kılınan sabah namazının öneminden bahsetti.

Gençlerin ve çocukların camide olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Peygamber Efendimiz, gençlere büyük değer vermiştir. Allah'a kulluk içinde yetişen bir genç, ümmetimizin geleceği için en büyük müjdedir. Onların bu vakitte Allah'ın evinde olması, Peygamberimizin sünnetine uyma gayretleri takdire şayandır. Onlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Tekin, Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Hazreti Peygamber'in hayatını ve güzel ahlakını örnek almak için bir vesile olduğunu kaydetti.

Etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.