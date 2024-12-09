Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Anısına Müzik Sergisi

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, minyatürlerden oluşan "Mevlana Çağında Başkent Konya'da Müzik" sergisi misafirlerini bekliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında düzenlenen minyatür sergisi, Mevlana'nın yaşadığı dönemdeki kentin müziğine ışık tutmaya çalışıyor.

Serginin hazırlanmasında, Hazreti Mevlana'nın eserlerinden özellikle Divan-i Kebir'de devlet ve asker müziği olan Nevbet'ten bahsetmesi, diğer eserlerinde tambur, cigane, berbat, surnay, erganun, cenk, kemençe, kopuz gibi eğlence müziğinde kullanılan sazlara yer vermesi yol haritasını oluşturuyor.

Öte yandan dönem müziğini anlamak açısından, Mevlana'nın eserlerinden Divan-i Kebir ile Mesnevi'de Klasik Türk Müziği ve Devlet Müziği hakkında da derin bilgilere yer vermesi minyatürlere yansıtılıyor.

Ziyaretçiler 17 Aralık'a kadar sergiyi ücretsiz olarak gezebilecek.