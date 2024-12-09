Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da askeri helikopter düştü: 5 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Anısına Müzik Sergisi

Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Anısına Müzik Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen 'Mevlana Çağında Başkent Konya'da Müzik' sergisi, kentin müzik kültürüne ışık tutuyor. 17 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olan sergi, tarihi minyatürlerle Mevlana'nın eserlerinde geçen müzik unsurlarını ele alıyor.

Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, minyatürlerden oluşan "Mevlana Çağında Başkent Konya'da Müzik" sergisi misafirlerini bekliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Mevlana Kültür Merkezi içindeki fuaye alanında düzenlenen minyatür sergisi, Mevlana'nın yaşadığı dönemdeki kentin müziğine ışık tutmaya çalışıyor.

Serginin hazırlanmasında, Hazreti Mevlana'nın eserlerinden özellikle Divan-i Kebir'de devlet ve asker müziği olan Nevbet'ten bahsetmesi, diğer eserlerinde tambur, cigane, berbat, surnay, erganun, cenk, kemençe, kopuz gibi eğlence müziğinde kullanılan sazlara yer vermesi yol haritasını oluşturuyor.

Öte yandan dönem müziğini anlamak açısından, Mevlana'nın eserlerinden Divan-i Kebir ile Mesnevi'de Klasik Türk Müziği ve Devlet Müziği hakkında da derin bilgilere yer vermesi minyatürlere yansıtılıyor.

Ziyaretçiler 17 Aralık'a kadar sergiyi ücretsiz olarak gezebilecek.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
img

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi
img

"Başlarım sizin Esad'ınıza" diye bağırdı, gözaltına alındı
img

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.