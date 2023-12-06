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Mevlana'nın Mesnevi'si Tıpkıbasım Yapıldı

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Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sevgi, hoşgörü ve barışa ilham kaynağı olarak görülen eseri Mesnevi'nin tıpkıbasımı yapıldı. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana Müzesi'nde bulunan Mesnevi'nin zaman içinde yıprandığını belirterek, tıpkıbasım çalışmalarının yaklaşık 2,5 yıl önce başladığını açıkladı. Mesnevi'nin tıpkıbasımı, orijinaline sadık kalınarak gerçekleştirildi.

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sevgi, hoşgörü ve barışa ilham kaynağı olarak görülen eseri Mesnevi'nin tıpkıbasımı yapıldı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine, Mevlana'nın vefatından 5 yıl sonra hazırlanan, orijinali Mevlana Müzesi'nde bulunan Mesnevi'nin zaman içinde yıprandığını söyledi.

Yarar, bu nedenle Mesnevi'nin tıpkıbasımının yapılması için yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmalara başlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda Mevlana Müzesi'ndeki Mesnevi, yeryüzündeki Mesneviler içerisinde en eski tarihe sahiptir. 51 No'lu envanterde kayıtlı 1278 tarihli Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın vefatından 750 yıl sonra tıpkıbasım olarak ortaya çıkmıştır. Bizim hazırlığını yapıp bastığımız bu Mesnevi yaklaşık kilosuna varıncaya kadar, cildiyle, kağıdıyla, baskısıyla elimizdeki en eski Mesnevi'nin büyük bir oranda karşılığını teşkil etmektedir."

"Herhangi bir temizlik yapmadan aynısı basıldı"

Bir eserin tıpkıbasımı yapılırken, orijinali neyse onun bugüne taşınması, aktarılması gerektiğini vurgulayan Yarar, "Burada da yıllar içerisinde sayfalarda, kağıtların üzerinde oluşan lekelere varıncaya kadar herhangi bir temizlik yapmadan, neyse onun aynısı basıldı." dedi.

Çalışmada kağıt ve mürekkebin de özenle seçildiğini dile getiren Yarar, "Cildine varıncaya kadar hepsi ayrı ayrı, uzun zaman içerisinde hassasiyetle hazırlandı. Allah'a hamdolsun günümüzde gerek Mesnevi'yi tanıyanlar açısından gerekse Mevlana muhipleri açısından onun baş eseri olan Mesnevi'yi bir kez daha yenilemiş olduk." ifadelerini kullandı.

Yarar, yaklaşık 25 sene önce de tıpkıbasım başlığı altında bir çalışma yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Teknoloji ve diğer imkanları kullanarak orijinaline en yakın tıpkıbasımı yaptık. Tıpkıbasım kitaplarda o kitabın önüne, arkasına veya sayfa içlerine herhangi bir şey ilave edilmez. Eldeki mevcut neyse onun tıpkıbasımı yapılır. Bir önceki tıpkıbasım eserde, sonuna dönemin takdim, sunum veya Hazreti Mevlana'dan sonra Abdülbaki Gölpınarlı tarafından yapılmış olan Mesnevi tetkikleri, makaleleri yer almıştı. Kitabın orijinalinde öyle bir şey yok. Biz onları ayrı bir fasikül olarak hazırladık. Mesnevi'ye ait makaleleri, Mesnevi'nin niteliklerini anlatan bölümleri ayrı bir kitap olarak hazırladık."

Abdüssettar Yarar, bin adet basılan Mesnevi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mevlana Müzesi satış mağazalarından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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