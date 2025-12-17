Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Mevlevi Sohbeti" yaptı.

Arpaguş, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Mevlana'nın öğretileri ve Mevleviliğe ilişkin bilgiler verdi.

Herkesin bir arayışın yolcusu olduğuna, kişinin ihtiyacı olan ne ise onun peşinden gittiğine işaret ederek, bu arayışın kimi için bir nefes sıhhat, kimi için sosyal bir statü, kimi için bir ahlaki haslet olarak gözükse de çabaların hepsinin huzura kavuşmak, huzuru bulmak için olduğunu anlattı.

Arpaguş, "Allah'a vuslatının 752. yılını idrak ettiğimiz Mevlana Celaleddin-i Rumi, tüm zamanlardaki muhataplarına şöyle seslenmişti, 'Eğer can menzilini aramaktaysan, sen cansın. Bir lokma ekmek aramaktaysan, ekmeksin. Şu inceliği idrak edersen eğer işin hakikatini de bilirsin. Her neyi aramaktaysan sen osun'. Aradığımız ne ise ona göre değerlendiriliriz. Bizler huzurun peşindeyiz ve huzuru aradığımız nispette insanlığımızı bulmaktayız. Hak huzurunda hazır olarak maksadımıza ermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hangi dönemde olursa olsun, insanın salih kullarla yönünü bulabileceğine değinen Arpaguş, "Çünkü Allah böyle murat etmiştir. Bu yüzden kulluk bilinci taşımalı ve hakikat duygumuzu korumalıyız." dedi.

Arpaguş, insanlığın özünün birlikte olmak, bu birliktelikten huzur bulmak olduğunu belirterek, "Hazreti Mevlana'nın işaret ettikleri üzere gönülden gönüle gizli bir yoldan, güzel ahlak ve iyilik de akar gider, kötülükler de ve nefretler de. Zikir ve ibadetle mamur olmuş bir kalbe yakınlık, tüm dünya ve ahiret hallerimiz için hayır vesilesidir. Çünkü başkalarında dağınık olan, onlarda toplanır." diye konuştu.

"İşte tam da bu hal, kulun huzur vaktidir"

Konya Valisi İbrahim Akın, anma törenleri kapsamında Mevlana Kültür Merkezi ve şehrin farklı mekanlarında icra edilen etkinliklerin, ham gönülleri pişmeye, pişenleri yanmaya davet eden asırlık huzur yolculuğunun parçası olduğunu söyledi.

Şebiarus'un, tasavvufta "düğün gecesi" olarak nitelendirildiğini hatırlatan Akın, "Bu vuslat anlayışı, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen tüm insanları aynı hakikatin etrafında birleştiren ve yazılı olmayan bir gönül sözleşmesidir. Bu itibarla Hazreti Mevlana'nın öğretileri hem ulusal hem de uluslararası düzlemde, insanlığın ortak vicdanına seslenen bir barış ve hoşgörü çağrısı olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şebiarus'un, benliğin susup teslimiyetin konuştuğu ilahi bir buluşma olduğunu söyledi.

Mevlana'nın, "Tohum toprağa düşse onun için 'öldü' denebilir mi?" ifadesinin bu hakikatin bir tecellisi olduğunu aktaran Altay, "Çünkü o, hakiki ölümün değil, tertemiz bir başlangıcın, yeni bir varoluşun kapısını işaret eder. Gönlün içsel acılardan temizlenmesi, sancılarını zikirle dindirmesi ve kalbin sükunete ermesi huzur halidir. İşte tam da bu hal, kulun huzur vaktidir." dedi.

Altay, Şebiarus'un, insanlığın özlediği barışın, kardeşliğin ve sevginin yeniden hatırlatıldığı bir hakikat mektebi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşanan acılar, hepimizin canını yakmaktadır. Katil İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize reva gördüğü soykırımı yıllarca bütün insanlık kör, sağır ve dilsiz kesilerek seyretti, vicdanlar sustu, insaniyet karanlığa gömüldü. Tüm bu süreçte, Gazze'de toprağa düşen bedenler, mazlum annelerin gözyaşı, çocukların masumiyeti bugün insanlığın utancı oldu. Unutmayınız ki eğer bir yerde mazlum ağlıyorsa, orada hala ayrılık vardır ve bir çocuğun gözyaşı bir ümmetin imtihanıdır. Çare kavga değildir. Çare gönülleri birleştirmektir."

Programa, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Denis Zvizdic, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli de katıldı.

Konuşmaların ardından program, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile sanatçı Ahmet Özhan'ın tasavvuf müziği konseriyle sürdü.

Sonrasında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.