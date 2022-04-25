Metroda uyarılara rağmen sigara içen iki kişinin görüntüleri büyük tepki çekti - Haberler

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Metroda uyarılara rağmen sigara içen iki kişinin görüntüleri büyük tepki çekti

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İstanbul'da metronun içinde sigara içen iki kişinin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. Metrodaki vatandaşların tepkilerine rağmen sigara içmeye devam eden şahısların Bayrampaşa'da yakalandığı ve 2790 lira para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

İSTANBUL (Haberler.com) - Sosyal medya İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüleri konuşuyor. Metroda seyahat eden iki kişinin vatandaşların ısrarlı uyarılara rağmen vagonun içinde sigara içtikleri anlara ilişkin video büyük tartışma yarattı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN İÇMEYE DEVAM ETTİLER

İstanbul Avrupa Yakası'nda çekildiği düşünülen videoda, metro vagonunda seyahat eden iki şahsın çevreden yükselen uyarılara aldırış etmeden sigara içtikleri ve dumanını içeriye doğru üfledikleri anlar yer aldı. Metroda seyahat edenlerin tepkilerine yanıt da veren şahıslar içtikleri sigarayı kapının boşluğundan dışarı uzatarak "Burada sigara içmek yasak değil" dedikleri görüldü.

ŞAHISLAR BAYRAMPAŞA'DA YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve çok sayıda kullanıcıdan yükselen tepki yorumları sonrası harekete geçen polis, metroda sigara içen şahısları İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yakaladı ve 2790 TL para cezasına çarptırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İstanbul, Metro, Güncel, Haberler

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