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Metrobüs Kazasında Rögar Kapağı Camı Kırdı, Yolcu Yaralandı

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Esenyurt'ta bir metrobüs, üstünden geçtiği sırada yerinden fırlayan rögar kapağı nedeniyle kazaya karıştı. Fırlayan kapak, metrobüsün kapısını kırarak bir yolcunun düşmesine neden oldu. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

Rögar kapağı yerinden fırlayıp metrobüsün camını kırdı

Özcan KILIÇ - Derya EVREN KORKMAZ - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, - ESENYURT'ta Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kaza meydana geldi. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Kırılan kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla bir yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Metrobüsün geçişi sırasında kazaya ve 1 yolcunun yaralanmasına neden olan rögar kapağı ise belediye ekipleri tarafından yerine yerleştirildi.

Metrobüs Kazasında Rögar Kapağı Camı Kırdı, Yolcu Yaralandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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