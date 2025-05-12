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Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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İstanbul'daki metrobüs kazaında hayatını kaybeden Ebru Heper, memleketi Sivas'ta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Heper, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İSTANBUL'da metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper (37) memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada hastaneye kaldırılan 57 yaralıdan biri olan sigorta şirketi çalışanı Ebru Heper, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi. Ebru Heper için öğlende Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ebru Heper'in eşi Sabri Heper, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede gözyaşı döken Sabri Heper'i yakınları teskin etmeye çalıştı. Kılınan namazın ardından Ebru Heper, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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