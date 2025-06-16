Metrobüs Kazası Davası: 5 Kişi Hapis Cezasıyla Yargılanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Kazanın ardından şoför Düzgün Murat Çetin ve diğer 4 sanığın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin şoför Düzgün Murat Çetin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, bazı müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Hayriye Şen beyanında, kaza nedeniyle sadece dizinde morluk oluştuğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Müşteki Emin Tunç ise olay anında bilincini yitirdiği için kazayı hatırlamadığını belirterek, bir parmağının koptuğunu, ön dişlerinin kırıldığını söyledi. Tunç, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı anlatılıyor.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişinin "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde denetim amiri olarak görev yapan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydediliyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var

İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Ünlü teknik adamdan iddialı sözler: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.