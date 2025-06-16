Metrobüs Kazası Davası: 5 Kişi Hapis Cezasıyla Yargılanıyor

Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin şoför Düzgün Murat Çetin'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Küçükçekmece 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Düzgün Murat Çetin ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, bazı müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Müşteki Hayriye Şen beyanında, kaza nedeniyle sadece dizinde morluk oluştuğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Müşteki Emin Tunç ise olay anında bilincini yitirdiği için kazayı hatırlamadığını belirterek, bir parmağının koptuğunu, ön dişlerinin kırıldığını söyledi. Tunç, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 29 Ağustos 2024'te meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı anlatılıyor.

Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın "maktul", Uçar'ın yakınları ile yaralıların da aralarında bulunduğu 32 kişinin "müşteki" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, metrobüs şoförü Düzgün Murat Çetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde denetim amiri olarak görev yapan Hüseyin Pazarlı, İETT Metrobüs Daire Başkanlığı Metrobüs Filo Yönetim Merkezi saha amiri Şafak Yıldız, metrobüs yolunda çalışma yapan inşaat firmasının şantiye şefi Muhammet Sertaç Kazıcı ve proje müdürü Niyazi Baştürk'ün "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, müdür yardımcısı Burak Alp ve Ahmet Yıldırım ile Kıvanç Turan'ın, memur olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturmanın devam ettiği kaydediliyor.