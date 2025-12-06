Metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kızın acı sonu

İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki genç kız, aniden bayılarak metrobüsün önüne düştü. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki genç kız, durakta beklediği sırada aniden bayıldı. Dengesini kaybeden genç kız, o sırada durağa yaklaşan metrobüsün önüne düştü. Çevredeki vatandaşların çığlıkları arasında durdurulan metrobüsün altında kalan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Feci kazanın gerçekleştiği an, durak çevresindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde genç kızın bir anda yere yığılıp aracın önüne düştüğü görülüyor.