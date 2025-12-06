Haberler

Metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kızın acı sonu

Metrobüs bekleyen 14 yaşındaki genç kızın acı sonu
Güncelleme:
İstanbul Cevizlibağ'da 14 yaşındaki bir kız, metrobüs beklerken bayılıp aracın önüne düşerek hayatını kaybetti. Feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Cevizlibağ'da metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki genç kız, aniden bayılarak metrobüsün önüne düştü. Talihsiz kız olay yerinde hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul'un Cevizlibağ metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 14 yaşındaki genç kız, durakta beklediği sırada aniden bayıldı. Dengesini kaybeden genç kız, o sırada durağa yaklaşan metrobüsün önüne düştü. Çevredeki vatandaşların çığlıkları arasında durdurulan metrobüsün altında kalan kız çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Feci kazanın gerçekleştiği an, durak çevresindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde genç kızın bir anda yere yığılıp aracın önüne düştüğü görülüyor.


