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Ak Partili Metiner, MHP Lideri Bahçeli'yi Ziyaret Etti: Uzun Uzun Konuştuk; Süreç Son Aşamasında

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AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek süreci değerlendirdi ve 'Herhangi bir sorun yok, tamam inşallah' dedi.

(ANKARA)- Ak Parti Eski Milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, "Uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında" dedi.

AK Parti Eski Milletvekili ve DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Metiner, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu detayları aktardı:

"Bugün DEMBİR DER olarak MHP'nin Bilge Lideri Sn. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettik. Sn. Bahçeli ile baş başa yaptığımız ikili görüşmede uzun uzun süreci konuştuk. Süreç son aşamasında. Herhangi bir sorun yok. Tamam inşallah. Bilge Lidere sonsuz teşekkürlerimizle."

Kaynak: ANKA
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