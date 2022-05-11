Metin Gürcan'ın Tahliyesine Savcı İtiraz Etti - Haberler

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Metin Gürcan'ın Tahliyesine Savcı İtiraz Etti

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Metin Gürcan'ın Tahliyesine Savcı İtiraz Etti

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘askeri ve siyasi casusluk’ suçundan yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında verdiği tahliye kararına savcı itiraz etti.

ANKARA (ANKA) - Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 'askeri ve siyasi casusluk' suçundan yargılanan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan hakkında verdiği tahliye kararına savcı itiraz etti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 'askeri ve siyasi casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu olarak yargılanan Metin Gürcan'ın bugün tahliyesine karar vermişti.

Savcı, mahkemenin Gürcan hakkında verdiği tahliye kararına itiraz etti. Savcının itirazını, üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak.

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Metin Gürcan, Deva Partisi, Ankara, Savcı, Güncel, Haberler

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