Metin Gürak ve Koramiral Al-Raisi Resmi Törende Bir Araya Geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile resmi bir törende buluştu. İki lider, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al-Raisi ile bir araya geldi.
Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Koramiral Al-Raisi'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
Ülke marşlarının çalınmasının ardından Al-Raisi, Onur Kıtası'nı selamladı.
Gürak ve Al-Raisi, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel