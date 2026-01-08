Haberler

Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Çağdaş Gazeteciler Derneği: Katledilişinin 30. Yılında Gazeteci Göktepe'yi Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Güncelleme:
Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada Göktepe'nin gazetecilik anlayışına ve mesleğine yönelik saldırıların devam ettiği vurgulandı.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yapılan açıklamada, "Tüm bu olumsuzluklara karşı mesleğimizi aydınlatan unutulmayacak isimlerden birisi de kuşkusuz Metin Göktepe'dir. Katledilişinin 30. yılında Gazeteci Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyoruz" ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
