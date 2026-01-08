Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Çağdaş Gazeteciler Derneği: Katledilişinin 30. Yılında Gazeteci Göktepe'yi Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden (ÇGD), gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci Metin Göktepe'nin görevini yapmaya çalışırken polislerce öldürülmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Öldürülmek istenen Göktepe olduğu kadar gazetecilik anlayışı ve gazetecilik mesleğiydi. Gazetecilere yönelik saldırılar bugün de devam etmekte cezasızlık rejimi ne yazık ki aynı güçle sürmektedir. Gazetecilik; güvencesizlik, sansür ve oto sansür, işsiz bırakılmalar, soruşturmalar ile bugün yine nefes alamaz hale getirilmek istenmektedir. Tüm bu olumsuzluklara karşı mesleğimizi aydınlatan unutulmayacak isimlerden birisi de kuşkusuz Metin Göktepe'dir. Katledilişinin 30. yılında Gazeteci Göktepe'yi saygı ve özlemle anıyoruz."