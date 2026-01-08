Haberler

Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Disk Basın-İş: Biz Metin'in İzinde Gerçekleri Savunmaya Devam Edeceğiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, gerçekleri savunma kararlılıklarını vurguladı. Göktepe, 30 yıl önce halkın haber alma hakkı için mücadele ederken gözaltına alınarak katledilmişti.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" denildi.

DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 30 yıl önce halkın haber alma hakkı için mücadele ederken gözaltına alındı, polisler tarafından işkenceyle katledildi. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bu kara leke, hafızalarımızda hala taptaze. Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Saygı ve özlemle anıyoruz..."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor? Telegram gruplarında ortaya çıktı

SPK yasakladı ama hala Türkiye'de! Gruplarda ortaya çıktı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi