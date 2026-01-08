Metin Göktepe'nin Katledilişinin 30. Yılı... Disk Basın-İş: Biz Metin'in İzinde Gerçekleri Savunmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" denildi.

DİSK Basın-İş, gazeteci Metin Göktepe'nin katledilişinin 30'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe 30 yıl önce halkın haber alma hakkı için mücadele ederken gözaltına alındı, polisler tarafından işkenceyle katledildi. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bu kara leke, hafızalarımızda hala taptaze. Biz Metin'in izinde gerçekleri savunmaya, gerçeğin peşinden koşan gazetecilerle, meslektaşlarımızla yan yana, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Saygı ve özlemle anıyoruz..."