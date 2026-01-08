Haberler

TBMM Genel Kurulu... CHP'li Konuralp: Metin Göktepe'yi Anmak, Basın Özgürlüğünü Savunmak, Barışı Savunmak Her Türlü Şiddetin Karşısında Olmaktır

CHP'li Okan Konuralp, Metin Göktepe'nin öldürülüşünün yıl dönümünde, gazetecilik faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek basın özgürlüğü ile hukuksuzluk konularında bir konuşma yaptı.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, "Yıllar geçti ama gerçek değişmedi, adalet geciktikçe suç büyüdü, sorumlular cesaretlendi. Bu bağlamda, Metin Göktepe'yi anmak, basın özgürlüğünü savunmak, barışı savunmak her türlü şiddetin karşısında olmaktır ve biz biliyoruz ki hakikat susturulamaz. Gazetecilik suç değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülüşünün yıl dönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Göktepe'nin gerçeği yazdığı için hedef alındığını ve gözaltında öldürüldüğünü söyledi. Göktepe cinayetinin, gazetecilerin canlarıyla bedel ödemek zorunda bırakıldığı bir dönemin simgesi haline geldiğini belirten Konuralp, cezasızlık ve hukuksuzluk vurgusu yaptı.

Konuralp, Metin Göktepe'nin gerçeğin peşinde koştuğu için yaşamdan koparıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'yi öldürülüşünün yıl dönümünde saygıyla anıyorum. Göktepe gerçeği yazdığı için hedef alınan, gerçeğin peşinde koştuğu için yaşamdan koparılan bir gazeteciydi; kendisi gözaltında öldürüldü, gazetecilerin canlarıyla da bedel ödemek zorunda kalışını simgeleyen bir cinayetin adı oldu. Bu ölüm cezasızlığın, hukuksuzluğun ve basına yönelik sistemli baskının sonucuydu. Yıllar geçti ama gerçek değişmedi, adalet geciktikçe suç büyüdü, sorumlular cesaretlendi. Bu bağlamda, Metin Göktepe'yi anmak, basın özgürlüğünü savunmak, barışı savunmak her türlü şiddetin karşısında olmaktır ve biz biliyoruz ki hakikat susturulamaz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
