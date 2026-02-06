Haberler

İzmir için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ, İzmir için sağanak uyarısı yapıp, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren İzmir il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Yağışın gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
