Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı
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Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike- Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Güncel