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Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Akdeniz Bölgesi'nin batısı ve doğusu için fırtına uyarısı

Güncel Haberler

Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Finike- Kumluca ilçelerinin kıyı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Silifke-Mersin kıyı kesimlerinde ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Akdeniz Bölgesi Kumluca Antalya Fırtına Güncel Haberler

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