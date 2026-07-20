Haberler

Yurt Genelinde Sıcak Hava Etkisini Sürdürürken, İki İlde Sağanak Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sıcak ve açık havanın etkisini sürdüreceğini, Kastamonu ile Rize'nin iç kesimlerinde ise gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu ile Rize'nin iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kaynak: ANKA
12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı

Tam anlamıyla rezalet! Messi ve arkadaşları inanılmazı başardı
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu

43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler

Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri sinirden çılgına çevirecek sözler
53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf

53 yaşında baba olan İlker Aksum’dan duygulandıran itiraf
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Koşar adım rekor! Bir zam daha geliyor
Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davası eylül sonrasına kaldı

Adli tatil başladı: CHP'nin butlan davasında kritik süre
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para

Milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para