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Meteoroloji yarın Marmara'da gökgürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekliyor

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Meteoroloji, yarın Marmara'nın bazı kesimlerinde yerel kuvvetli ve gökgürültülü sağanak bekliyor. Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde fırtına beklenirken sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde fırtına, Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre, yarın Kırklareli'nin doğusu, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli ve gökgürültülü sağanak öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde ise fırtına bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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