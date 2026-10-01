Meteoroloji yarın Marmara'da gökgürültülü sağanak, denizlerde fırtına bekliyor

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Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde fırtına, Marmara Bölgesi'nin bazı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalara göre, yarın Kırklareli'nin doğusu, Tekirdağ'ın kuzeyi, İstanbul, Kocaeli'nin batısı, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli ve gökgürültülü sağanak öngörülüyor.

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege denizinde ise fırtına bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA