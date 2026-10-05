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Meteoroloji yarın Hatay kıyıları ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji, yarın ilk saatlerden itibaren Hatay kıyıları ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum riskine karşı dikkatli olunmalı.

Hatay kıyıları ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Hatay'ın kıyı kesimleri ile Osmaniye'nin güney ve doğusunda aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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