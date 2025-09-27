Meteoroloji Uyardı: Yağışlı Hava Dalgası Geliyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, eylül ayının son günlerinden itibaren yağışlı hava dalgası geliyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle batı bölgelerde kuvvetli sağanakların etkili olması bekleniyor.

MGM'nin 28 Eylül–2 Ekim 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların özellikle batı bölgelerde etkili olacağı öngörülüyor.

Yarın Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in batısında da yerel yağışlar beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

Pazertesi günü batı bölgelerde yağışlar kuvvetlenerek geniş alana yayılacak. Marmara ve Ege'de etkili sağanaklarla birlikte sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeyinde de yağış ihtimali bulunurken, doğu bölgelerde hava açık ve güneşli seyredecek.

Salı günü batıdaki yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle Ege ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Çarşamba günü yağışlar doğuya doğru kayacak, Karadeniz'in büyük bölümü ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağış görülecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak ve açık bir hava hakim olacak.

Perşembe Doğu Karadeniz kıyılarında yerel yağış ihtimali sürerken, ülkenin büyük kesiminde parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, hafta genelinde sıcaklıklarda batı bölgelerde birkaç derece düşüş gözlenecek, doğu bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredecek.