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Meteoroloji, Rize doğusu ve Artvin kuzeyi için bu gece kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu gece Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa'da yerel sağanak bekleniyor; sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Rize'nin doğusundaki Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in kuzeyindeki Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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