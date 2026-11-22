(İSTANBUL) Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, ara tatilin de sona erip okulların açılacağı pazartesi günü için fırtına uyarısı yaptı. Uyarıya göre rüzgarın saatteki hızı 50-70 kilometreye, yer yer 80-90 kilometreye ulaşacak. Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ara tatilin sona erip okullarda ders zilinin çalacağı pazartesi günü için meteorolojiden uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın saatteki hızının yer yer 90 kilometreye ulaşmasının beklendiğini duyurdu ve ilglileri uyardı. Uyarıya göre zaman zaman fırtınaya dönüşecek rüzgar yarın sabah 06.00 gibi etkili olmaya başlayacak ve gece yarısına kadar devam edecek.

SAATTEKİ HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKABİLECEK

Uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

YAĞIŞ DA BEKLENİYOR

Ayrıca Marmara Bölgesi'nin doğusunda yağış da görülecek. Yağışın, öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA