Meteoroloji: Hava Sıcaklıkları Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurtta yağış beklenmediğini kaydederek, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Ayrıca MGM, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli eseceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA