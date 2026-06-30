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Meteoroloji: Hava Sıcaklıkları Mevsim Normalleri Üzerinde Seyredecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini ve yağış beklenmediğini açıkladı. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli eseceği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yurtta yağış beklenmediğini kaydederek, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini duyurdu.

Ayrıca MGM, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli eseceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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