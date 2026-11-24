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Hatay ve Osmaniye için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam 21.00-23.30 saatleri arasında Hatay'ın Dörtyol, Erzin ve Payas ilçeleri ile Osmaniye'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA