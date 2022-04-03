Meteoroloji güncel hava raporunu yayımladı! İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Günlerdir etkisini sürdüren güneşli ve sıcak hava yağmurlarla ara verecek. Yurdun kuzey batısını komple etkileyecek sağanak yağışlar Marmara Bölgesi'nin tamamını, Ege Bölgesi'nin kuzey kısmını, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli bölümünü etkileyecek.

KUZEY VE BATI KESİMLERİ PARÇALI VE ÇOK BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ'DE TOZ TAŞINIMI

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.