Meteoroloji güncel hava raporunu yayımladı! İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji güncel hava raporunu yayımladı! İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Mart tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Tahminlere göre yurdun önemli bir kısmı günlerce sağanak yağışın etkisi altında kalacak. İstanbul'da 3 gün boyunca aralıklarla sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Günlerdir etkisini sürdüren güneşli ve sıcak hava yağmurlarla ara verecek. Yurdun kuzey batısını komple etkileyecek sağanak yağışlar Marmara Bölgesi'nin tamamını, Ege Bölgesi'nin kuzey kısmını, İç Anadolu Bölgesi'nin önemli bölümünü etkileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile İzmir, Manisa, Çankırı ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji güncel hava raporunu yayımladı! İstanbul'da sağanak 3 gün boyunca devam edecek

Rüzgarın Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sağanak Yağmur, Meteoroloji, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title