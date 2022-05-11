Meteoroloji güncel hava raporunu paylaştı! Sıcaklıklar artıyor, Türkiye cuma günü yazı yaşayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meteoroloji güncel hava raporunu paylaştı! Sıcaklıklar artıyor, Türkiye cuma günü yazı yaşayacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
 - Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Mayıs Çarşamba günü tarihli güncel hava raporunu paylaştı. 5 günlük tahminleri paylaşan Meteoroloji'nin verdiği bilgilere hava sıcaklıkları bugünden itibaren yükselişe geçecek ve cuma günü İstanbul'da sıcaklıklar 24 dereceyi aşacak. Yurt genelinde de yaz sıcaklıklarının hissedileceği rapor edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

CUMA GÜNÜ YURT GENELİNDE YAZ SICAKLIKLARI HİSSEDİLECEK

Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir yükseliş yaşanacak, cuma günü yurt genelinde yaz sıcaklıkları hissedilecek.

Meteoroloji güncel hava raporunu paylaştı! Sıcaklıklar artıyor, Türkiye cuma günü yazı yaşayacak

BAZI ŞEHİRLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title