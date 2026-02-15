Haberler

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı bekleniyor. Marmara ve Ege'de akşam saatlerinden itibaren, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de ise yarın öğle saatlerinde toz etkisi görülecek.

Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü

Trump kapı dışarı edince o isme sarıldı! Avrupa'da dikkat çeken zirve
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Dev telefon markası kapanıyor mu? Beklenen açıklama geldi
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

Eski dostunun gözünün yaşına bakmadı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Özge Borak yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı

Yeni yaşını mayolu pozlarıyla karşıladı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı

Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline