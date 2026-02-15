Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı bekleniyor. Marmara ve Ege'de akşam saatlerinden itibaren, İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de ise yarın öğle saatlerinde toz etkisi görülecek.
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra Marmara'da, gece saatlerinden itibaren Ege'de, yarın öğle saatlerinde ise İç Anadolu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel