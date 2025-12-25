Haberler

Mgm'den Uyarı: Yurt Genelinde Hava Sıcaklığı 10 Derece Düşecek

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece düşeceğini bildirerek, soğuk hava ve don olaylarına karşı uyarıda bulundu. Ankara Valiliği de buzlanma ve olası ulaşım aksaklıkları konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece düşeceğini bildirerek, soğuk hava ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Ankara Valiliği de buzlanma ve don olayları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren yurt geneli batı kesimlerinden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Yağışların yurdun kuzey, iç ve doğusunda karla karışık sağanak ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimleri başta olmak üzere ülke genelinde 4 ila 10 derece azalacağını açıklayan MGM, soğuk havanın yurt genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görüleceğini belirten MGM, bundan dolayı kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği de sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili uyarı paylaşımı yaptı. Açıklamada, "MGM'den alınan son verilere göre; halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ankara genelinde 6 ila 10 derece azalacağı ve soğuk havanın Ankara genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Bu süreçte; özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşanabileceği, ayrıca tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
