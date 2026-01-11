Haberler

Meteoroloji Uyardı: Yurt Genelinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Güncelleme:
Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve diğer bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Ayrıca, rüzgarın fırtına şeklinde esmesi ve buzlanma tehlikeleri hakkında dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar olumsuz durumlara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise batı kesimlerde 5-7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4-6 derece artacağı kaydedildi.

MGM, yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Öte yandan, rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bildirildi.

Buzlanma, don ve çığ tehlikesine dikkat

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu da kaydetti.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklıkları

MGM, bugün Ankara'da hava sıcaklığının en yüksek 7, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 9, en düşük 8; İzmir'de ise en yüksek 16, en düşük 11 derece olacağını bildirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

