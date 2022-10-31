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Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Dikkatli olun, çamur yağma olasılığı var

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman gibi yağış alacak şehirlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine vurgu yapan meteorolojik kaynaklar, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı var. Yağış da olacak dolayısıyla çamur yağma olasılığı var" mesajını paylaştı.

Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Dikkatli olun, çamur yağma olasılığı var

Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Dikkatli olun, çamur yağma olasılığı var

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Orhan Şen Güncel Haberler

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