Meteoroloji'den 20 ile kritik uyarı! İki bölgemiz beyazlara bürünecek

Meteoroloji Rize ve Artvin'e turuncu, 18 kente ise sarı kodlu uyarı yaptı. Ülke genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri için ise kar uyarısı yapıldı. Dün gece itibarıyla Rize'de kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Mersin, Hatay, Sinop, Bartın, Kayseri ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun ve Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Muş, Ağrı, Iğdır, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde de yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Bitlis çevreleri ile Kars'ın güneyi, Bingöl'ün güneydoğusu, Hakkari'nin batısı ile Van'ın kuzey ve batısında yarın beklenen yağmur ve sağanağın yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görülebileceği kaydedildi.

RİZE'YE KAR YAĞDI

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün geceden itibaren kar yağışı etkili olurken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaylalar, beyaza büründü. İlçenin Kavron ve Samistal yaylalarında kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı. Minibüsü ile Samistal Yaylası'ndan Kavrun Yaylası'na gitmeye çalışan bir sürücü de yolda kaldı. Yaylacılar kar yağışı ile birlikte köylerine dönüş için hazırlık başlattı.

18 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Iğdır illeri için sarı kodlu Artvin il Rize için de turuncu kodlu uyarı yayınladı.

RÜZGARA DİKKAT

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.