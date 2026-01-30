Haberler

Meteoroloji'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı

MGM, Kıyı Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca, iç kesimlerde fırtına ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, bugün Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MGM'den uyarılar

Kıyı Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Manisa, Kırşehir, Aksaray, Tunceli ve Bingöl çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusunda kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi.

MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Denizlerde hava durumu

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.

