Meteoroloji, Batı Karadeniz'in batısında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekliyor

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Batı Karadeniz için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA