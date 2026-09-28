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Meteoroloji, Batı Karadeniz'in batısında yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekliyor

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Meteoroloji, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Fırtına akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz için yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda görülebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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