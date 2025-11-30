Metamfetamin Bağımlılığına Dikkat! Prof. Dr. Atlı Uyarıyor

DİCLE Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkez Müdürü ve Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Atlı, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi hastanesinde hekim adaylarına brifing verdi.

Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrencilere uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili brifing verdi. Prof. Dr. Atlı, metamfetamin bağımlılığıyla ilgili verilerin her yıl arttığını ve işlenen suçlar ile yakalanan madde miktarında yüzde 80 artış olduğunu söyledi. Bu maddenin şizofren ihtimalini ve şizofrenik belirtileri çok fazla artırdığını, servislerde hasta yatışlarının çoğaldığını ve hastane yataklarının bazen yetmediğini belirtti. Atlı, ailelerin çocuklarını saklamaması ve şüpheli davranışlarda psikiyatri uzmanına başvurmaları gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Atlı, davranış değişikliği, uyku ve iştah düzensizliği, okul devamsızlığı ve saldırganlık gibi belirtilerde dikkat edilmesi konusunda da uyardı.

'VERİLER İÇ AÇICI DEĞİL'

Metamfetamin bağımlılığıyla ilgili verilerin iç açıcı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Abdullah Atlı, "Her yıl bir önceki yıla göre maalesef işlenen suçlarda ve yakalanan uyuşturucu miktarında artış var ve bu da medyaya yansıyor. Tedavilerimize devam ediyoruz. Ancak psikiyatriye yansıyan kısmı çok acı oluyor. Şizofren ihtimalini çok fazla artıran bir madde ve maalesef servislerde şizofrenik belirtiler gösteren hasta yatışları çok artmış ve hastane yataklarımız bazen yetmiyor. Şimdi diş hekimliği özelinde de biz zaten Dicle Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Merkezi olarak hedefimiz her yıl sene içerisinde bütün fakültelerimizi gezmek, hem öğrencilerimizi bu konuda bilinçlendirmek, tüm bağımlılıklar ve özelde özellikle de sıklığı çok çok artan metamfetamin ve kumar bağımlılığı olmak üzere tüm bağımlılıklar konusunda öğrencilerimizi aydınlatmak, bilinçlendirmek. Onları da birer tedavi neferi haline getirmek. Aynı zamanda onların da bu bağımlıklara bulaşmaması konusunda uyarmak. Bu uyarıcı maddede de özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerimiz maalesef dinç kalmak, uyanık kalmak, ders çalışmak için kullanmaya meyledebilir. Bu çok yanlış bir uygulama" diye konuştu.

AİLELERE UYARI

Prof. Dr. Atlı, ailelere de bu konuda uyarıda bulunarak, "Aileler bu konuda bazen çok yanlış uygulamalar içerisine girebiliyor. Mesela utanma, aman kimse duymasın, kimse bilmesin diye çocuklarını saklayabiliyor. Doktora getirmekten kaçınabiliyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Bu artık çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu sadece 3- 5 vakayla sınırlı bir durum değildir. Mutlaka utanmadan çekinmeden bu çocuğu hasta olarak kabul edin. Mutlaka tedavi arayışı içerisinde bulunmaları lazım. Çocuk, maalesef özellikle metamfetaminde şizofrenik belirti gösterse bile gelmiyor, ta ki ne zaman? Maalesef biraz saldırgan biraz aileye baskı yapan, uyuşturucu parası bulmak için hırsızlık yapma durumunda getirilebiliyor. Bu da bizim için biraz geç oluyor. Tabii ki getirsinler ama mümkün olduğunca en yakın zamanda getirsinler. Özellikle çocuklarınızda bir davranış değişiklikleri varsa, uyku ve iştah düzensizliği varsa, ders başarısında düşme varsa, okul devamsızlığında artış varsa, eski okul çevresinde değişiklik olup daha çok sokakta, mahallede daha çok böyle hoş olmayan kişiler ile arkadaşlıkları artmışsa, eve gelirken bazen gözlerinde kızarıklık varsa, bazen evde ufak tefek hırsızlıklar, sinirlikler başlamış anne ile babayla eskiye oranla daha fazla çatışma içerisine giriyorsa, yüzünde solukluk gibi belirtiler varsa, mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurup 'çocuğumda acaba bir madde bağımlılığı var mı yok mu' diye test etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zelal Seyfioğlu Polat da "Metamfetamin öncelikle ağızda bir sendroma yol açıyor. Bu sendromda metamfetamin kullanımıyla merkezi sinir sistemi uyarıldığı zaman öncelikle direkt olarak tükürük miktarında bir azalma gözleniyor. Takdir edersiniz ki tükürük vücudun ağızdaki en büyük savunması. Dolayısıyla ağız soluması metamfetamin kullanımıyla tükürük miktarında azalma olduğu için direkt olarak bir savunmasızlık ortaya çıkıyor. Bundan dolayı yoğun diş çürükleri, ağız hijyeninde bozukluk, diş eti problemleri hemen arkasından devam ediyor. Tabii ki yaygın diş çürüklerinden ötürü hastanın da kişinin de motivasyonu etkilendiği için dolayısıyla bir bağımlılık yaratan bir madde olduğu için bu kişinin normal sosyal hayatı ve bütün hayatı etkileniyor. Asitli içeceklere ihtiyaç artıyor. Beslenme bozuklukları görülüyor" dedi.