MG3 ve Maho-B'den rap-metal füzyonu: 'Yok Olmam'

Metal müzik grubu MG3'ün vokalisti ve ritim gitaristi Taylan Ayık, rapçi Maho-B ile gerçekleştirdikleri "Yok Olmam" projesiyle rap ve metal müziği buluşturduklarını söyledi.

Türk rock müziğinin köklü gruplarından Diken'in de kurucusu olan Ayık, AA muhabirine, MG3 grubunun yakın zamanda gerçekleştirdiği rap ve metal füzyon projesi Yok Olmam'ı, grubun müzikal kimliğini ve işbirliklerini anlattı.

Ayık, "Yok Olmam"ın ortaya çıkışında söz yazarı Ayşe Tunç'un yönlendirmesinin etkili olduğunu belirterek, Tunç şarkıyı kendisine gönderdiğinde eserin hızlı bir rap okumasıyla seslendirilmesi gerektiğini söylediğini, kendisinin de düzenlemeyi buna göre yaptığını aktardı.

"Hip-hop ve metal sentezinin her daim iş yapacağını göstermiş oldu"

Projeyi eski dostu Maho-B ile birlikte hayata geçirme kararı aldıklarını belirten Ayık, "Şarkıyı gönderdik. Kendi bölümlerini, beatlerini yazdı. DJ Tex altyapılarını oluşturdu. Bayıldık. Çok güzel oldu. Söz yazarımız Ayşe Tunç'a da dinlettim. Böylece ortaya çıktı bu proje. Hem rap hem metal tekrar bir araya gelmiş oldu. Bu gelenekten gelen bir süreçle üçüncü rap metal çalışması olarak gündeme düştü. Tabii klip çekimi de bu dönemde yapıldı." dedi.

Ortaya orijinal değişik bir fikir çıktığını dile getiren Ayık, "Hip-hop ve metal sentezinin her daim iş yapacağını göstermiş oldu. Bence böyle. Çünkü birbirlerine çok yakışıyorlar. ABD'li thrash metal grubu Anthrax da bunu denemişti. Biz de bu çalışmayı ortaya çıkardık ve çok da memnunuz. Çünkü hem 'old school rap' hem de 'old school thrash metal'i birleştirmiş olduk. Dolayısıyla çok tatmin edici bir iş çıktı ortaya." ifadelerini kullandı.

Ayık, MG3'ün "old school thrash metal" ve "heavy metal" tarzında müzik yaptığını anlatarak, söz konusu çalışmayı yalnızca bu şarkıya özel gerçekleştirdiklerini, projeyle hem dostluklarını pekiştirmeyi hem de Türkiye'de rap ve metal sentezinin halen mümkün olduğunu göstermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Geleneksel tarza bağlı kalınsa da müziği güncel ve moderniteye uyarlamaya çalıştıklarını dile getiren Ayık, "Benim yaşım 52. Ben nereden baksanız 1987 yılından beri metal dinliyorum. Tabii bu metalin süreçlerine evrimleşmesini de gördük. Değişik bir evrim geçirdi metal 1990'lı yıllarda. Tabii ki old school damara sadık kalmak şartıyla yeni ve daha farklı şeyler ortaya koyacağız. Dinleyicide bunu görüyoruz zaten. MG3, metal sentezini biraz değişik bir tavırla ortaya koyan bir grup." değerlendirmesinde bulundu.

Ayık, grubun geleneksel thrash metal çizgisini korurken yeniliklere de açık olduğunu belirterek, 10 şarkılık yeni albüm üzerinde çalıştıklarını ve bunu 2027'de yayımlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Metal'de yaş sorununu biraz aşmış olduk"

Türkçe metal müzikte Türkçenin doğal yapısını koruyarak icra eden bir gelenekten geldiklerini söyleyen Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diken dağıldıktan sonra MG3 grubunu Fatih Balcı ile beraber kurduk. Sevgili davulcumuz Can Ekici ve sonradan gitaristimiz Melih Gürkan, aslında birbirini çok uzun yıllardır tanıyan bir kadro. Kendi aramızda 'şampiyonlar karması' diyoruz. Çok güzel işler yapılabileceğini göstermiş olduk. 1-1,5 yıl içerisinde 3 EP ve 6 tane klip çektik. Türk metal camiasında pek görülebilecek bir hız değil bu. Ama altyapımız, arkadaşlık ilişkilerimiz, çevremizdeki insanların bize desteği büyük olduğu için bu gibi sorunları kolayca halletmiş olduk.

Klip çekebilmek, EP yapabilmek, kayıt ortamını eve taşıyabilmek gibi lükslere sahibiz. Elimizin altında iyi bir stüdyo var. Hepimiz kendi evimizde yapıyoruz kayıtlarımızı ve birleştiriyoruz. Her şey kendi üretimimiz. Bestelerimiz, sözlerimiz, yaptığımız kayıtlar, çektiğimiz klipler tamamen kendi üretimimiz. O yüzden üretimlerin sonu gelmeyecek. Devam edecek yani. MG3, yoluna hızlı bir şekilde devam edecek. Yine thrash metal çalmaya devam edecek."

Taylan Ayık, eylül-ekim döneminde konser programlarına devam edeceklerini belirterek, diğer taraftan da bir dizi için soundtrack çalışması yaptıklarını dile getirdi.

Başlangıçta dinleyici kitlesinin daha çok 30 yaş ve üzeri olacağını düşündüklerini aktaran Ayık, sosyal medya verilerine göre 17-18 yaşındaki gençlerin de MG3 ve old-school metal müziğe ilgi gösterdiğine işaret etti.

Ayık, "Bizi genelde her yaştan insan dinliyor. Bunu görmüş olduk. Yeni nesil thrash metale ve old school metale çok ilgili. Hiç öyle 'eski' diye küçümsediklerini görmedim. Tam tersine daha çok seviyor ve sahipleniyorlar. Hatta içlerinde kendi gruplarını kurmuş genç çocuklar da görüyorum. Bunlar beni ayrıca mutlu ediyor. Metal'de yaş sorununu biraz aşmış olduk. Yeni nesil de bizi yavaş yavaş tanımış oldu. Tanıyınca eski geçmişimizi de görüyor, eski çaldığımız grupları da takip ediyor, konserlere geliyor, özellikle ön sırayı dolduruyorlar. Ben gurur duyuyorum gençlerle. Umarım böyle devam eder." dedi.

Gitar ve vokalde Taylan Ayık, solo gitarda Melih Gürkan, bas gitarda Fatih Balcı ve davulda Can Ekici'den oluşan grup, çeşitli illerde verecekleri konserlerde yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturacak.

MG3, 2024'te "Eski Kan" ve "Düşman" EP'lerinin ardından 2025'te "Demirnefer" EP'sini müzikseverlerle buluşturdu. Grup, son olarak 2026'da rap sanatçıları Maho-B ve DJ Tex ile ortak çalışma olan "Yok Olmam" adlı tekliyi yayımladı.