Haberler

Mesut Barzani, Cizre'de (2)

Mesut Barzani, Cizre'de (2)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAKAN YARDIMCISI DA SEMPOZYUMDAŞırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na;

BAKAN YARDIMCISI DA SEMPOZYUMDA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na; KDP lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan, HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile KDP Siyasi Büro üyeleri Sidad Barzani ve Sarbast Lazgin, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho ile aralarında akademisyenlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

'ASLA SÖNMEYECEK PARLAK BİR YILDIZI'

Sempozyuma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Irak KDP lideri Mesut Barzani, "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bugün, 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldığım için hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ciziri'nin şiirleri asla eskimiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır. Barzani Tekkesi'nde, Mevlana Şeyh Ahmed Barzani'nin huzurunda, Ciziri'nin şiirleri her zaman okunurdu. Aralarında ne kadar manevi bir yakınlık olduğunu gördüm, çünkü hakikat yolu birdir. Ciziri, 1570 yılında doğmuş ve 1640 yılında vefat etmiştir. 70 yıl yaşamıştır ama 70 yılı bereketle, 70 yılı ilim dolu geçmiştir. Ciziri'nin şiirleri, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. İlim ve irfana çok meraklı olduğu açıktır" dedi.

'BARIŞA GİDEN KAPIYI AÇTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Barzani, "Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz" diye konuştu.

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.