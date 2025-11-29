Mesut Barzani, Cizre'de (2)

BAKAN YARDIMCISI DA SEMPOZYUMDA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na; KDP lideri Mesut Barzani'nin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan, Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, DEM Parti Şırnak milletvekilleri Ayşegül Doğan, Mehmet Zeki İrmez ile Nevroz Uysal Aslan, HÜDAPAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile KDP Siyasi Büro üyeleri Sidad Barzani ve Sarbast Lazgin, Duhok Valisi Ali Tatar, Zaho Valisi Göhdar Şeyho ile aralarında akademisyenlerin de olduğu çok sayıda davetli katıldı.

'ASLA SÖNMEYECEK PARLAK BİR YILDIZI'

Sempozyuma katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Irak KDP lideri Mesut Barzani, "Sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Bugün, 4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katıldığım için hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Ciziri'nin şiirleri asla eskimiyor. Ciziri'nin şiirlerine ne kadar derinlemesine dalarsanız, ona o kadar yakınlaşırsınız. Melaye Ciziri, asla sönmeyecek parlak bir yıldızdır. Barzani Tekkesi'nde, Mevlana Şeyh Ahmed Barzani'nin huzurunda, Ciziri'nin şiirleri her zaman okunurdu. Aralarında ne kadar manevi bir yakınlık olduğunu gördüm, çünkü hakikat yolu birdir. Ciziri, 1570 yılında doğmuş ve 1640 yılında vefat etmiştir. 70 yıl yaşamıştır ama 70 yılı bereketle, 70 yılı ilim dolu geçmiştir. Ciziri'nin şiirleri, Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Farsça'yı çok iyi bildiğini göstermektedir. İlim ve irfana çok meraklı olduğu açıktır" dedi.

'BARIŞA GİDEN KAPIYI AÇTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Barzani, "Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz" diye konuştu.

Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK,