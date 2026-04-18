Ordu'da doğaya 16 kızıl geyik salındı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, doğal hayatın korunması amacıyla 16 kızıl geyik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda, GPS vericili tasmalarla donatılan geyiklerin hareketleri ve adaptasyon süreçleri takip edilecek.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 16 kızıl geyik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Ulugöl Yaylası'nda düzenlenen programda, 16 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.

DKMP 11. Bölge ve İl Müdürlüğü ekipleri, bu türün korunması ve doğal yaşam alanlarında popülasyonunun artırılması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikleri doğaya saldı.

GPS vericili tasmaları bulunan geyiklerin, doğadaki hareketleri, adaptasyon süreci ve popülasyon gelişimi takip edilecek.

Programa, Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

