Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Doru, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Abdullah Doru, AA'nın düzenlediği 2025 Yılı'nın en iyi fotoğraflarının oylamasına katılarak beğendiği eserleri seçti. Doru, farklı kategorilerdeki fotoğrafların değerli olduğunu vurguladı.

Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Abdullah Doru, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Doru, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Doru, "Portre"de Şebnem Coşkun'un huzurevi sakinleri ile kedileri buluşturan "Sarmanla sarılan" karesini beğendi.

"Haber"de Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını oylayan Doru, "Spor"da Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini tercih etti.

Doru, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını oyladı.

MESO Başkanı Doru, AA muhabirlerinin çekmiş olduğu fotoğrafların her birinin çok kıymetli, değerli ve güzel olduğunu belirterek, "Tam anlamıyla anı yakalamışlar. Hepsi çok değerliydi, bizim elimizden gelen sadece bunları değerlendirmek oldu." dedi.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
