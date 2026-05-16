Karabük'te meslek liseliler ihtiyaç sahibi ailenin evinde bakım ve onarım yaptı

Karabük'te meslek lisesi öğrencileri, 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' etkinlikleri kapsamında ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde elektrik, tesisat ve ahşap onarımı yaptı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında mayıs ayı boyunca sürecek etkinliklerin Karabük'te devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Kayabaşı Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin evinde bakım ve onarım çalışması yapıldığını aktaran Akbaş, "Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz burada elektrik, tesisat ve ahşapla ilgili çalışma yaptı. Prizler onarıldı, kombinin ihtiyacı olan dolabı okulda yaparak buraya getirdiler. Su tesisatıyla ilgili de ailenin ihtiyaçlarını giderdiler." ifadelerini kullandı.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Cemal Bükecik de "Ben Her Yerde Varım" ve "Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor" projeleri kapsamında öğrencilerin teorik eğitimlerini sahada uyguladıklarını belirtti.

Bükecik, ihtiyaç sahibi ailelerin yaralarına bir nebze olsun ilaç olabilmek için bu tür uygulamaları öğrencilerle sürdürdüklerini ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Çağlar Aksoy ise okulda öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğunu anlatarak, "İhtiyaç sahiplerine yardım ederken hem kendimle hem de okulumu temsil ettiğim için okulumla gurur duyuyorum. Bu tür yardımlar beni sevindiriyor." dedi.

Öğrenci Halit Eren Yılmaz, evde yaptıkları bakım ve onarım çalışmalarından bahsederek, ailelere yardım etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
