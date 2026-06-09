Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehadetinin 9. yılında anılıyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, şehadetinin 9. yılında sevgi ve özlemle anılıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 3 Eylül 1994'te Çorum'un Osmancık ilçesinde dünyaya gelen Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Atandığı Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak göreve başlayan, aynı zamanda Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde yüksek lisans yapan Yalçın, yalnızca 7 aylık görev süresinde hem öğrencilerinin hem de meslektaşlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Görev yaptığı okulda kendi imkanlarıyla kurduğu müzik sınıfını her ay aldığı enstrümanlarla zenginleştiren Aybüke öğretmen, böylelikle öğrencilerinin enstrüman kullanabilmesine vesile oldu.

9 Haziran 2017'de öğrencilerine büyük bir heyecanla karnelerini verdikten sonra arkadaşlarıyla evine gitmek üzere okuldan ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi.

Gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.

Seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü ve yüzündeki tebessümle hafızalara kazınan Aybüke öğretmenin ölümü, başta annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Vatandaşlardan teröre karşı ortak tepki

Mesleğinin baharında hayattan koparılan Aybüke öğretmenin şehadetinin ardından Türkiye'nin birçok noktasında teröre karşı tepkiler yükseldi.

Kozluk'ta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndan şehit öğretmenin görev yaptığı okula kadar yürüdü.

Türk Kızılay Batman Şubesinin 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla destek verdiği yürüyüşün ardından okul bahçesinde toplanan vatandaşlar, Aybüke öğretmen için dua etti, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü müzik zümresi de onun anısına şiirler okudu.

Adı yurdun farklı bölgelerinde yaşatılıyor

Kısa süren öğretmenlik hayatına rağmen geride unutulmaz izler bırakan Aybüke öğretmenin hatırası, adının verildiği okullarda, kütüphanelerde, sanat atölyelerinde, park ile caddelerde ve çeşitli sosyal projelerle yaşatılıyor.

Şehit öğretmenin ismi ilk olarak görev yaptığı okuldaki müzik atölyesine, ardından Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine verildi.

Yalçın'ın adı ayrıca mezun olduğu Körfez Anadolu Lisesi'nde, saldırının gerçekleştiği Hastane Caddesi'nde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümündeki Orkestra Salonu'nda, Batman Üniversitesi'nde bir sınıfta, Çorum Osmancık'taki bir ortaokulda, Kozluk'taki konukevinde, Muş'un Bozbulut köyündeki okul kütüphanesinde, Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir lisenin resim atölyesinde ve Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki üst geçitte yaşatılıyor.

Keçiören Belediyesince Ankara'da açılan halk kütüphanesine de şehit öğretmenin adı verildi.

Çorum Belediyesince inşa edilen Şehit Şenay Aybüke Yalçın Müzik Parkı'nda ise çocukların kullanabileceği çeşitli müzik aletleri yer alırken, üstten bakıldığında gitar şeklinde tasarlanan park, genç öğretmenin müziğe olan sevgisini simgeliyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle Değirmenkaya Ortaokulu'ndaki öğretmenler de atıl durumdaki bir bölümü "Şehit Şenay Aybüke Yalçın" adıyla müzik sınıfına dönüştürdü.

Org, keman, saz ve bağlama gibi enstrümanlarla donatılan sınıfın duvarlarına şehit öğretmenin fotoğrafları asıldı.

Batman'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kitap görünümünde inşa edilen İl Halk Kütüphanesine de Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın adı verildi.

Modern mimarisi, akıllı kütüphane uygulamaları, yaklaşık 150 bin kitap kapasitesi ve aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilen yapısıyla dikkat çeken kütüphane, hizmete açıldığı günden bu yana milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı.

Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdi.

Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen petrol kuyularının bulunduğu sahaya da Aybüke öğretmenin adı verildi.

Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) adı verilen kuyuda gerçekleştirilen keşfin ardından bölgede yeni üretim ve tespit kuyularına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Yaşamı beyaz perdeye aktarıldı

Şehit öğretmenin hayatını ve öğretmenlik idealini konu alan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, TRT ile Bee Yapım ortaklığında çekilerek 24 Kasım 2023 Öğretmenler Günü dolayısıyla vizyona girdi.

23 Kasım 2023'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen filmin galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmenin annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın ve filmin oyuncuları katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde gösterime giren ve binlerce izleyiciyle buluşan filmle, Aybüke öğretmenin eğitim sevgisi ve fedakarlığı geniş kitlelere ulaştırıldı.

Genç öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı ve kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Saldırının ardından bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde güvenlik güçlerince durdurulmak istenen araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayarak aracı infilak ettirmiş, olayda 2 asker şehit olurken, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemelerde Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Terör saldırısıyla hayatı yarım bırakılan Şenay Aybüke Yalçın, her yıl 9 Haziran'da ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde mezarı başında, şehit düştüğü yerde ve görev yaptığı okulda düzenlenen törenlerle anılmaya devam ediyor.