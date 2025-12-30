"Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisinin küratörlü turları ocak ayında sona eriyor

Meşher'de devam eden "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi kapsamında düzenlenen küratörlü turlar, ocak 2026'da gerçekleştirilecek son iki etkinlikle tamamlanacak.

Meşher'den yapılan açıklamaya göre, Batı edebiyatının kurmaca eserlerindeki İstanbul temsillerini ve kentin sanatın farklı alanlarına verdiği ilhamı ele alan sergi, 18 Ocak 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.

Ömer Koç Koleksiyonu'ndan kitapların merkezde yer aldığı sergide, eserlerin sahne ve film uyarlamaları ile Türkiye'deki yansımalarına da yer veriliyor. Küratörlü turlarda, serginin küratörleri Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı ziyaretçilere rehberlik ediyor.

Son küratörlü turların ilki, 8 Ocak 2026'da Şeyda Çetin rehberliğinde gerçekleştirilecek. Sergi kapsamındaki son tur ise 15 Ocak'ta Ebru Esra Satıcı eşliğinde düzenlenecek.

Turlar için kayıt ve ayrıntılı bilgiye Meşher'in iletişim kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.