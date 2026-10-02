Mescid-i Nebevi İmamı, Husilerin santrale İHA saldırısını kutsallık ihlali saydı

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Suudi Arabistan'daki Mescid-i Nebevi İmamı ve Hatibi Şeyh Salih el-Megamisi, Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren bir tesisin kasıtlı olarak hedef alınmasının "mescidin kutsallığına yönelik ihlal ve Müslümanların duygularına yönelik provokasyon" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın resmi El-İhbariye televizyon kanalının haberine göre Megamisi, Husilerin Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren elektrik santraline insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Megamisi, "Husiler, dini kutsalları ve Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren bir tesisi kasıtlı olarak hedef alarak kutsallığı ihlal ediyor ve dünyanın doğusundan batısına Müslümanların duygularını provoke ediyor." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu Medine'ye kötülük yapmak isteyen kimseye Allah mühlet vermez ve ona hakimiyet imkanı tanımaz." diyen Megamisi, "Husiler bu eylemleriyle kendi sonlarını ve yıkımlarını hazırlamış oldular." diye konuştu.

Megamisi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Husileri etkisiz hale getirebilecek ve onları gerçek konumlarına döndürebilecek kapasitede olduğunu belirterek, "(Husilerin) Hakimiyetleri sona erecek ve güçleri yakında dağılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Husilerin 29 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini İHA ile hedef aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA