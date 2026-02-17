Haberler

Mescid-i Aksa'ya fanatik Yahudilerden provokatif baskın

Fanatik Yahudiler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek provokatif ritüeller gerçekleştirdi.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Harem-i Şerif'in avlusunda provokatif turlar atan İsrailli grup, Harem-i Şerif'in çeşitli yerlerinde "Talmudik ayinler" gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa avlusunda dans ettiği görüldü.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi ise Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
